Дівчинці допомогла диспетчер лінії "103".

У Запоріжжі 12-річна дівчинка протягом 11 хвилин реанімувала свою матір, у якої сталася зупинка серця.

Про це повідомляють в Обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини.

16 жовтня за номером "103" надійшов виклик від дівчинки 12 років. Вона розповіла, що її 35-річна матір втратила свідомість і не дихає.

Диспетчер направила на місце події найближчу бригаду та почала надавати рекомендації стосовно постдиспетчерської підтримки та проведення реанімаційних заходів. Вона близько 11 хвилин залишалась на зв'язку та допомагала дитині.

Читайте такожАмпутують ноги: львівські лікарі розповіли про небезпечне ускладнення від коронавірусу"Одразу розпочаті підлітком реанімаційні заходи під контролем диспетчера оперативно-диспетчерського управління, дозволили бригаді продовжити реанімаційні заходи та отримати позитивний результат", - йдеться у повідомленні.

Жінку у важкому стані госпіталізували до лікарні.

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Автор: Людмила Жерновська