Обидві пацієнтки – жінки молодого віку.

На Закарпатті штам коронавірусу "Дельта" підозрюють у двох жінок, які нещодавно повернулися з Росії.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор Комунального некомерційного підприємства "Обласна клінічна інфекційна лікарня" Закарпатської обласної ради Михайло Поляк.

За його словами, обидві пацієнтки – жінки молодого віку.

"Одна протягом двох тижнів перебувала в реанімаційному відділені, отримувала кисневу терапію, доволі тяжким був перебіг хвороби. Саме це, а також той факт, що жінки молоді й так тяжко переносять хворобу, нас і насторожив", - уточнив Поляк і додав, що наразі їх вже виписали з лікарні.

Поляк зазначив, що аналізи пацієнток надіслали на дослідження до Європейської лабораторії, де й повинні визначити, чи був у цих жінок штам "Дельта".

Також, за його словами, наразі в регіоні відсутня інформація щодо інших пацієнтів із підозрами на інфікування штамом "Дельта".

Штам коронавірусу "Дельта" в Україні

У червні секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні вже зафіксували два випадки штаму коронавірусу "Дельта" - у 66-річної жінки та 16-річної дитини, які повернулися з Росії. Їх госпіталізували до Олександрівської лікарні у Києві.

Перший відомий зразок цього варіанту коронавірусу SARS-CoV-2 - лінія B.1.617.2 - вперше виявили в Індії восени 2020 року.

У НАН України очікують, що до кінця літа штам "Дельта" домінуватиме на всій території Європи, а в Україні через низький рівень вакцинації населення і велику міграцію з РФ може поширитися швидшими темпами та призвести до тяжчих наслідків, ніж у західних країнах.

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Автор: Наталія Петерварі