За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні вже зроблено майже 3,5 млн щеплень проти COVID-19.

В Україні підготують медичну систему до потенційного зростання захворюваності COVID-19 через штам «Дельта» та нарощуватимуть темпи вакцинації від коронавірусної хвороби.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на селекторній нараді.

Зокрема зазначається, що у зв’язку зі зростанням захворюваності на COVID-19 у Європі через штам «Дельта» необхідно скоординувати роботу влади для підготовки до потенційного спалаху хвороби в Україні, а також продовжувати активну вакцинацію населення.

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Як нагадав Шмигаль, Рада національної безпеки і оборони вже підтвердила наявність штаму «Дельта» в Україні. Тож потрібно нарощувати кількість тестувань на COVID-19 та збільшувати лабораторні потужності для виявлення цього штаму.

«Уряд планує активно працювати в цьому напрямку наступні тижні для того, щоб скоординувати роботу органів місцевої влади та підготувати медичну систему до потенційного зростання захворюваності», — наголосив очільник уряду.

Він також звернув увагу на необхідності нарощувати темпи вакцинації проти коронавірусу.

За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні вже зроблено майже 3,5 млн щеплень проти COVID-19: більш ніж 2 млн українців отримали першу дозу та понад 1 млн завершили вакцинацію. За минулий тиждень було зроблено 563 тис. щеплень, що є найбільшим тижневим показником від початку вакцинальної кампанії.

Коронавірус в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Україні за минулу добу зафіксовано 174 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 2 млн 241 тис. 217 осіб, одужали – 2 млн 177 тис. 529, померли – 52 тис. 604. Медики провели 11 млн 042 тис. 753 ПЛР-тестування.

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Автор: Костянтин Гончаров