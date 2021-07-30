Вакцинуватимуть усіх охочих / фото REUTERS
У Києві у ТРЦ Blockbuster Mall 1 серпня відкривається центр масової вакцинації проти COVID-19.
Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
Він працюватиме з 1 серпня кожен день без вихідних за графіком 11:00-21:00.
Записатися на вакцинацію можуть усі охочі віком від 18 років за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.
У центрі щепитимуть вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.
Наразі працюють вже понад 360 центрів у всіх регіонах України, з них 22 в Києві.
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