Він працюватиме з 1 серпня кожен день без вихідних з 11:00 до 21:00.

У Києві у ТРЦ Blockbuster Mall 1 серпня відкривається центр масової вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Він працюватиме з 1 серпня кожен день без вихідних за графіком 11:00-21:00.

Записатися на вакцинацію можуть усі охочі віком від 18 років за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.

У центрі щепитимуть вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

Наразі працюють вже понад 360 центрів у всіх регіонах України, з них 22 в Києві.

Читайте такожВ Україні під час п'ятого етапу вакцинації від COVID-19 дозволять щепити дітей

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Леся Лещенко