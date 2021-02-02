Підтримувати своє психічне здоров'я дуже важливо, кажуть в ЦГЗ.

У порівнянні з іншими країнами, в Україні зареєстрували особливо високий рівень депресії. Тому в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як поліпшити своє психічне здоров'я за допомогою простих правил.

Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я України.

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Психічне здоров'я - це стан благополуччя, при якому людина реалізує свої здібності, може протистояти звичайним життєвим стресам і продуктивно працювати. Саме тому підтримувати своє психічне здоров'я дуже важливо.

5 головних порад, які допоможуть поліпшити ваше психічне здоров'я і самопочуття:

Спілкуйтеся з іншими людьми

Хороші відносини з оточуючими важливі для вашого психічного здоров'я, адже вони дають можливість поділитися позитивним досвідом з іншими і відчути емоційну підтримку. Спілкування з друзями, родиною, колегами, однодумцями допомагає відчувати себе в тонусі і зберігати життєві сили.

Будьте фізично активними

Регулярна фізична активність знижує рівень депресії і тривожності, а також підвищує самооцінку і гарний настрій. Це не обов'язково має бути інтенсивне тренування - можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Під час прогулянки знижується рівень гормону стресу. Прогулянку можна робити за півтори-дві години до сну, щоб поліпшити його якість і відчувати себе більш розслаблено.

Продовжуйте вчитися

Дослідження показують, що освоєння нових навичок покращує психічний стан завдяки підвищенню впевненості в собі через розвиток цілеспрямованості. Навіть якщо ви відчуваєте, що у вас недостатньо часу або немає потреби вивчати щось нове, є багато різних способів додати нові знання в своє життя.

Допомагайте іншим

Вчені виявили, що доброта і щедрість можуть допомогти поліпшити ваш психічний стан завдяки створенню позитивних емоцій і відчуття важливості. Невеликі добрі справи для інших людей або волонтерство сприяють підвищенню рівня нейромедіаторів, таких, як серотонін, дофамін і ендорфін. Також, коли ми робимо добрі справи, у нас збільшуються самооцінка, рівень емпатії і співчуття, поліпшується настрій. Це знижує артеріальний тиск і рівень кортизолу.

Уважно ставтеся до своїх думок, емоцій і поведінки

Усвідомлення допомагає краще розуміти власні думки і емоції, тривогу або переживання, поліпшити ставлення до життя і підхід до розв'язання проблем. Намагайтеся прислухатися до свого тіла, бажань і процесів свого внутрішнього світу, адже це підвищує здатність планувати діяльність, позитивно ставитися до себе і, як наслідок, - мати високий рівень емпатії і самоприйняття.

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Автор: УНІАН