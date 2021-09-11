На сьогодні в Ізраїлі ревакцинували майже 3 мільйони осіб від початку серпня 2021 року.

Повторна вакцинація проти коронавірусу цілком обґрунтована і справді у кілька разів підвищує захищеність від смертельного вірусу.

Про це заявили у Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю, посилаючись на нові дані досліджень, пише 24 канал.

Медики повідомляють, що захист від коронавірусу працює, як мінімум, для осіб старше 60. А дані про те, як вакцина підвищує захищеність молоді, з'являться пізніше.

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На сьогодні в Ізраїлі ревакцинували майже 3 мільйони осіб від початку серпня 2021 року. Станом на 11 вересня – це 31,44% свого населення.

Після цього медики наголосили, що розрив між вакцинованими заново і просто щепленими вкрай значний, а в порівнянні з нещепленими – просто величезний.

Як стверджують в Ізраїлі, причина в тому, що рівень антитіл від вакцинації через пів року критично падає. І без бустерної дози захист від тяжкого перебігу COVID-19 стає занадто низьким. Виявилось, що ймовірність потрапити у лікарню для ревакцинованих нижча, ніж для просто вакцинованого в 7,67 раза, а для нещепленої людини вона вища у 4,18 раза.

"Іншими словами, розрив в захисті між щепленим повторно і просто вакцинованих навіть сильніший, ніж між вакцинованих і тим, хто не зробив щеплення взагалі. А розрив у ризику госпіталізації у нещеплених і ревакцинованих досягає десятків разів", – зазначили науковці.

Зазначимо, зниження ефективності вакцин та потрібність третьої дози пояснюють появою мутованих версій коронавірусу, особливо вплинув на ефективність препаратів штам "Дельта".

Очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус нещодавно закликав продовжити мораторій на бустерну вакцинацію проти коронавірусу до кінця 2021 року. Він вважає, що спочатку потрібно, щоб більше країн вакцинували щонайменше 40% населення.

Наразі Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) ще оцінює необхідність бустерної дози вакцини Pfizer (Comirnaty).

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко