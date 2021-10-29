Лікарі відмовлялися госпіталізувати лежачу та сліпу бабусю, поки її онук "розривався" між нею та матір'ю, яка вже була у реанімації.

На Тернопільщині чоловік втратив через COVID-19 матір та бабусю, йому довелося вмовляти лікарів госпіталізувати жінок, проте їх вже не змогли врятувати. Мешканець Гусятина розкрив жахливі подробиці трагедії, яка наочно демонструє, що коронавірус - це не вигадка, як помилково вважають антивакцинатори.

Про це повідомляє видання "Тернополяни".

Протягом двох днів чоловік поховав маму й бабусю, які померли від коронавірусу. Він сам перехворів на COVID-19, а згодом симптоми почалися у його матері. Вагітна жінка та донька чоловіка, на щастя, не заразилися, їх він відправив до родичів.

"Пекло" почалося 19 жовтня, коли в його мами почався сильний кашель. Тієї ж ночі у 60-літньої жінки пішла кров з носа, також у неї була порушена мова. Матір сказала синові, що не відчуває язика. Чоловік почав викликати медиків, ті сказали, що у жінки інсульт, хоча у неї вже були погані показники сатурації.

Коли жінку привезли до лікарні, чергова зробила їй ПЛР-тест та майже одразу сказала, що коронавірусу в неї немає, тому потрібно їхати на обстеження та лікувати інсульт. Чоловік заплатив за МРТ 2 тисячі гривень, а невропатолог побачила у жінки дуже червоний язик. Тоді лікар зателефонувала аби ще раз дізнатися результати тесту. Виявилося, що він став позитивним. Жінку одразу госпіталізували, вона потрапила до реанімації. Після цього син вже не бачив свою матір живою.

Жінка пробула у лікарні 6 днів, за лікування грошей не брали, чоловікові навіть не казали купляти якісь препарати. Проте у неї було уражено 90% легень, вона померла у вівторок, 26 жовтня.

Читайте такожДо львівського "Охматдиту" госпіталізували покинутого 6-річного хлопчика з COVID-19 (відео)"Медики мені сказали, що в мами 90 відсотків ураження легень її тримали на ШВЛ останні дні - запхали трубку, перед смертю вона знепритомніла, потім прийшла до себе, далі лікарка сказала, що у мами були галюцинації, - розповів вбитий горем чоловік.

Перед смертю жінка вже не могла розмовляти, проте писала синові СМС. Останні слова від матері для сина були моторошними.

"Знаєте, що найгірше, що мама вже дзвонити не могла, а написала мені, що - рятуй мене, тут якась жінка померла. Я їй написав, що мовляв заспокойся - ти під апаратом, ну померла жінка, а ти борешся - 5-ий день..", - розповів мешканець Тернопільщини.

У ці ж дні чоловік мусив доглядати за своєю бабусею - 85-річною лежачою та сліпою жінкою. Вона почала відмовлятися від їжі, тільки пила воду та погано спала. Коли чоловік побачив, що у жінки сильно піднялася температура, він одразу зателефонував у швидку допомогу.

Проте лікарі не поспішали забирати жінку до лікарні. Коли вони дізналися, що бабуся не ходить та сліпа, вони сказали, що можуть її госпіталізувати, проте онук має лягати у лікарню разом із нею. Мовляв, за жінкою ніхто там не зможе доглядати.

Читайте такожУ порівнянні з весняною хвилею споживання кисню одним хворим на COVID-19 зросло у 5-6 разів - Ляшко"Я їм кажу, як я можу здорова людина лягти в ковідне відділення, до того ж у мене мама в лікарні, не знаю, що завтра буде?! Ну в кінці того всього я написав відмову, вони пішли вкололи бабі два уколи, сказали, що в них експрес-тестів на ковід нема і пішли", - чоловік не став здаватися, та попросив друзів принести тест на коронавірус.

Товариші перекинули тест через паркан, онук зробив його бабусі. Виявилося, жінка була заражена. Чоловік купив пульсоксиметр та слідкував за сатурацією. Він як міг допомагав бабусі, проте їй ставало все гірше. Тоді він звернувся до колишнього мера, проте навіть він не зміг одразу домогтися, аби жінку госпіталізували.

"Ну нарешті приїхала швидка, відкриваються двері, виходить лікарка... Вона каже: "так-так, сатурація в бабці - 72 ... і кого тут вже забирати"... І далі мені кажуть знову, що їдьте, мовляв, з нами у відділ лягати з бабою. Я кажу, що я здоровий, і в мене вчора померла мама, треба маму похоронити", - поділився подробицями чоловік.

Бабцю усе ж забрали, чоловік вже поховав маму, але на цьому жах не закінчився. Коли він поїхав відвозити ліки для бабусі, він побачив повний хаос. Виявилося, у лікарнях не було навіть вати та спирту. Лікарям нічим дезинфікувати палати, не вистачає препаратів. Прямо перед "ковідним" відділенням з'явився смітник - у коридорі стоїть гора ящиків з пустими пляшечками від препаратів та ліків. Того ж дня бабуся померла, чоловік за два дні поховав одразу двох родичок.

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Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Поліна Кузенко