Моторошна аварія обростає новими подробицями.

На Тернопільщині сталася "містична" ДТП - вночі на пустій дорозі водій Mitsubishi Galant не впорався з керуванням та злетів у кювет, сам він майже не отримав ушкоджень. В аварії загинули двоє - 30-річний чоловік та 22-річна наречена водія.

На момент ДТП кермувальник був п'яним, проте його друзі не можуть повірити у трагедію, повідомляє "Обозреватель".

Так, 24 жовтня о 1:14 на трасі Стрий-Ізварино, біля села Шибалин у Тернопільській області, чоловік на автомобілі Mitsubishi Galant не впорався з керуванням та врізався в електроопору, після чого машина злетіла у кювет. На момент аварії в авто було четверо людей - 30-річний водій (Тарас Голубков) та троє пасажирів. Усі вони - мешканці селища Козова.

Водій майже не постраждав, проте усі три пасажири отримали серйозні травми, один чоловік (Іван Шептак) загинув на місці. Двох дівчат госпіталізували, одна з них отримала травматичну ампутацію вуха, а друга (Інна Бондар) померла вже у лікарні - ушкодження були несумісні із життям.

У ході перевірки стало відомо, що на момент аварії кермувальник перебував в стані алкогольного сп'яніння. Водія затримали, йому загрожує до 12 років тюрми, повідомили у прес-службі поліції Тернопільскої області.

Як з'ясував "Обозреватель", загибла дівчина була нареченою водія. Вони планували весілля та мріяли прожити разом багато років. Друзі пари не можуть повірити у трагедію - посеред пустої дороги машина чомусь влетіла в електроопору та потрапила у кювет.

Читайте також"Від удару жінку відкинуло під колеса...": розкрито подробиці нової смертельної ДТП у Харкові (фото)Наречена водія навчалася у магістратурі в Тернопільському національному педагогічному університеті ім. Володимира Гнатюка. У навчальному закладі її пригадають веселою та щирою людиною, яка завжди усім допомагала та випромінювала позитив.

Сам водій до "містичної" аварії займався із батьком бізнесом, він довго шукав "другу половинку". Друзі загиблої розповіли, що чоловік дуже любив своє авто. Це можна побачити й на його сторінці в Instagram.

Водій та його наречена часто публікували спільні фото біля машини. 7 жовтня дівчина розмістила нову світлину, на ній вона обіймалася з коханим, а на тлі також було авто, у якому вона отримала смертельні травми. Друзі пари називають аварію "містикою".

Джерела у тернопільській поліції повідомили, що у крові чоловіка експерти знайшли 1,52 проміле алкоголю. Це свідчить про те, що водій міг випити приблизно п'ять пляшок пива.

Проте подруга чоловіка та його нареченої каже, що він не любив пити. Друзі пари не можуть зрозуміти, чому у той день він сів за кермо у нетверезому стані та чому пасажири, серед яких була його обраниця, погодилися їхати з ним.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Tesla сина російського мільярдера влетіла в стовп у Москві, машину розірвало навпіл.

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Автор: Поліна Кузенко