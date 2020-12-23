Українка отримала щеплення у Ізраїлі, де почалася кампанія з масової вакцинації від COVID-19.

У середу, 23 грудня, українка Ілона Фанта щепилася американською вакциною Pfizer від нового коронавірусу COVID-19. Вона живе та працює в Ізраїлі, де стартувала кампанія з масової вакцинації наслення.

Читайте такожУ МОЗ розповіли, кого в першу чергу вакцинують від COVID-19"В країні є план - спочатку вакцинують медичних працівників і людей похилого віку, людей із групи ризику. Потім - решту. Технічно я вважаюсь медичним працівником, незважаючи на те, що я не працюю безпосередньо з пацієнтами. Я працюю в медичному комітеті із контролю за медичними дослідженнями, в офісі, з паперами, але технічно я медичний працівник і мала змогу вакцинуватися", - пояснила Ілона Фанта в коментарі ТСН.ua.

Для вакцинації потрібно було зареєструватися та заповнити різні форми, зокрема, дати згоду на вакцинацію.

"Хто зараз підлягає вакцинації, отримали SMS. Нам вислали форми, ми їх заповнили, потім з нами знову сконтактувалися, призначили чергу. Організованою групою нас відвезли автобусом до лікарні, вакцинували. Зараз повернули назад, на роботу. Заповнюємо різні форми, де вказуємо, чим хворіли, чи є алергія, інші питання, пов'язані зі здоров'ям", - пояснила Ілона.

Після вакцинації українка почувається добре, жодних побічних дій не спостерігає. Каже, що перед та після щеплення попередили про можливі побічні дії вакцини.

"Після того, як вакцинували, нам прочитали невеличку лекцію про те, що можуть бути побічні симптоми. І перед вакцинацією про побічні симптоми також розповідали... що можливі головні болі, висипання, інші наслідки. Про все це ми мусимо повідомляти", - зазначила українка.

За три тижні запланована повторна вакцинація. "Щеплення двоетапне. 13 січня нас знову зберуть і відвезуть на вакцинацію. Тоді ж будемо розповідати, як почувалися після першої вакцинації", - сказала Фанта.

Вакцинація – безоплатна для всіх і проводиться за рахунок страхової медицини. "Це буде абсолютно безплатно для всіх. Всі мешканці Ізраїлю сплачують спеціальний податок і є членами певної лікарняної каси. Тобто вакцинація покривається за рахунок страхової медицини", - зазначила українка.

Купити вакцину й щепитися поза чергою в Ізраїлі, як і всьому світі, поки що неможливо. "Такого ще немає. Але я думаю, що це буде дуже дорого. І мало кому це в голову прийде, адже є безплатна вакцинація", - зазначила Ілона Фанта.

Як і в Україні, вакцинуватися від коронавірусу хочуть не всі. "Дуже багато людей хоче вакцинуватися, але дуже багато людей не хоче. Наприклад, я в офісі працюю, то двоє вакцинувалися, а одна людина не хоче поки що.

Застережень щодо різних дій після вакцинації, скажімо, не мочити місце щеплення, не вживати алкоголь, не було. "Єдине, що нам сказали, що те, що нас вакцинували, це не означає, що ми можемо не носити маски. Тобто як і раніше маски носимо, дистанцію тримаємо. Лише пізніше, після другої черги щеплення, можуть бути додаткові інструкції, але поки що ніхто не знає, якими вони будуть. Нам казали, і у формі було написано, що можуть бути певні неприємні відчуття - боліти голова, можуть бути алергічні прояви. Це все індивідуально і зараз це відстежуватиметься на медичних працівниках. Медпрацівники представляють різні вікові категорії та різні нації. В Ізраїлі дуже люблять проводити іноземні кампанії з різноманітних клінічних досліджень, бо тут представлений дуже широкий спектр різних рас, людей різних походжень. Всі разом живуть і в усіх різна генетична історія. Тому зараз медичні працівники отримують вакцини, а це ще й люди різного віку, різного стану здоров'я. Зараз будуть досліджувати, як це всі ми перенесемо", - зазначила Ілона Фанта.

Наступними в Ізраїлі вакцинуватимуть людей похилого віку, нині їх записують у черги на січень та лютий 2021 року.

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Автор: УНІАН