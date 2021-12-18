Усі інші області, а також Київ перебувають у "жовтій" зоні.

У 8 областях України зберігаються показники "червоної" зони епідемічної небезпеки.

Про це йдеться в оприлюднених на сайті Міністерства охорони здоров'я індикаторних показниках для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19.

Так, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська та Чернігівська області мають показники, які відповідають "червоному" рівню епіднебезпеки.

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Усі інші області, а також Київ перебувають у "жовтій" зоні.

Найвищі рівні захворюваності демонструють наразі столиця, Волинська та Полтавська області.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Київська, Житомирська, Сумська та Черкаська області найближчим часом будуть виведені з "червоної" зони епіднебезпеки.

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Автор: Таня Поляковська