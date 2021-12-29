Бізнес може працювати навіть у "червоних" зонах карантину, якщо працівники повністю вакциновані, зазначив очільник уряду.

Кабінет міністрів більше не планує запроваджувати в Україні тотальні локдауни через коронавірус COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Завдяки запуску безкоштовної та доступної вакцинації ми більше не плануємо вводити тотальні локдауни. Бізнес може працювати навіть у "червоних" зонах, якщо його працівники вакциновані на 100%", – сказав він.

Пандемія коронавірусу розпочалася у березні 2020 року. Потім в Україні через коронавірус запроваджували кілька локдаунів.

Читайте такожВ Україні виявили нові випадки зараження "Омікроном"Нагадаємо, кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого.

З 14 грудня люди з певними медичними показаннями можуть одержати додаткову, третю дозу вакцини від коронавірусу, а з 24 грудня медики та співробітники будинків інтернатного типу – ревакцинальну дозу.

За даними Міністерства охорони здоров'я, минулої доби, 28 грудня, в Україні від COVID-19 вакциновані 131 тис. 129 осіб, з них першу дозу отримали 34 тис. 463, другу – 94 тис. 974, додаткову – 402, бустерну – 1 тис. 290. Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 14 млн 639 тис. 498 людей.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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