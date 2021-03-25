Тариф на пологи зросте до більш ніж 10 тис. грн. З 1 квітня 2021 року лікарні отримають від держави на 2 тис. грн більше на надання медичної допомоги під час пологів.
Читайте такожВ Україні партнерські пологи через COVID-19 ніхто не забороняв-СтепановЯк передає ТСН, також зміниться сума на медичну допомогу новонародженим. Зокрема, на догляд за недоношеними немовлятами вагою до півтора кілограмів сума збільшиться до 130 тис. грн. За новонародженими з вагою понад півтора кілограми - до 25 тис.грн.
Всі витрати покриває держава, оскільки пологи і медична допомога новонародженим в Україні входять до переліку безкоштовних медичних послуг.
Вартість пологів в Україні:
- пологи - 10 382 грн.;
- для недоношених малюків (до 1,5 кг) - 113 725 грн.;
- для недоношених малюків (понад 1,5 кг) - 25 115 грн.
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