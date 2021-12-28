Наразі всі постраждалі госпіталізовані до стаціонару та отримують відповідне лікування.

У Чугуївському районі Харківської області в одному з дитячих садочків зафіксували випадки нездужання дітей.

Про це повідомляє прес-служба ДП "Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України".

"За даними екстрених повідомлень, отриманих Чугуївською філією нашої установи від закладів охорони здоров’я за період з 24.12.2021 по 28.12.2021 зареєстровано 5 випадків інфекційних захворювань серед дітей КЗ "Новопокровський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)" Новопокровської селищної ради Чугуївського району", - йдеться у повідомленні.

Читайте також"Харківський Стоунхендж": у місті демонтують скандальний арт-об'єктНаразі всі діти госпіталізовані до стаціонару та отримують відповідне лікування.

"Основні клінічні прояви захворювання: підвищення температури тіла, слабкість, рідкі випорожнення, блювота. Первинний діагноз у одного захворілого гастроентероколіт, у 4-х – гастроентероколіт, COVID-19", - повідомляють в установі.

З метою локалізації спалаху та своєчасного встановлення причин його виникнення у закладі проведено комплекс протиепідемічних заходів, зокрема: відбір проб питної води, добових проб готових страв та бактеріологічне обстеження контактних.

Крім того, у закладі проведена санітарно-роз’яснювальна робота щодо профілактики гострих кишкових інфекцій.

Нагадаємо, раніше на Харківщині школярка знущалася з кішки та шокувала соцмережі. У ролику видно, як у темний час доби на вулиці молода дівчина тримає тварину за загривок, розстібає нижню частину куртки, щоб зручніше було бити, і вдаряє кішку ногою.

Пізніше школярка записала відеовибачення.

Вас також можуть зацікавити новини: