Усі знущання з тварини супроводжувалися веселим сміхом.

На Харківщині школярка знущалася з кішки та шокувала соцмережі.

Про вчинок дев'ятикласниці повідомив один з місцевих Telegram-каналів, опублікувавши відео, зняте на місці події. За попередніми даними, все сталося у смт Печеніги Харківської області. Точна дата зйомки невідома.

"...смт Печеніги, Харківська область. Учениця 9 класу, яка раніше вже перебувала на обліку в поліції, грає у футбол котом", - йдеться в повідомленні.

У ролику видно, як у темний час доби на вулиці молода дівчина в синій куртці тримає тварину за загривок і запитує у своєї знайомої, яка її знімає, чи добре її видно. Потім розстібає нижню частину куртки, щоб зручніше було бити, щось говорить кішці та з усієї сили вдаряє її ногою.

Тварина відлітає в найближчий паркан. Усе це супроводжується веселим сміхом як активної учасниці того, що відбувається, так і "операторки".

Потім дівчина підходить до кішки, знову бере її за загривок, починає трясти. При цьому тварина відчайдушно нявкає, а "операторка", сміючись, каже: "Ти зараз вб'єш її, не треба. Їм же боляче так само як і нам".

У коментарях користувачі не стримували свого гніву:

"...неможливо дивитися, серце розривається".

"...як таких земля носить".

"Зараз же є стаття за жорстоке поводження. І ще притягти ту ****, яка знімала. Боже мій, який жах. Як страшно".

"Боже, кого ми ростимо...".

Багато хто почав погрожувати дівчатам розправою.

У поліції поки публічно не коментували подію.

Нагадаємо, з 8 листопада в Україні набули чинності зміни до положень законодавства, які посилюють адміністративну та кримінальну відповідальності за жорстоке або безвідповідальне поводження з тваринами.

Читайте такожРада ухвалила нові правила утримання тварин: чого чекати власникам домашніх улюбленцівЗгідно зі статтею 89 КУпАП (жорстоке поводження з тваринами), знущання з тварин, зокрема бездомних, яке спричинило їх муки, заподіяло їм фізичний біль, страждання, але не спричинило тілесних ушкоджень, каліцтва або загибелі, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 3400 до 5100 гривень.

А ті самі дії, вчинені стосовно двох і більше тварин або групою осіб, або особою, яка протягом року вже притягувалася до відповідальності за таке ж порушення, - накладення штрафу від 5100 до 8500 гривень або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Харківській області шкуродери вбили кішку і повісили на воротах церкви. Волонтери стверджують, що в тій місцевості орудує банда шкуродерів і це не перша жертва. Загибла - бездомна кішка на прізвисько Мальва. Раніше через людей вона вже практично втратила одну лапу.

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