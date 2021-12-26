Дівчина сказала, що їй дуже соромно і вона сама себе ненавидить за свій вчинок.

Школярка, навколо якої розгорівся скандал через знущання з кішки, записала відеовибачення.

Ролик вона виклала у сторіс на своїй сторінці в Instagram.

"Здрастуйте! Хочу звернутися до всіх людей. Хочу попросити вибачення за скоєне. Я усвідомила свій вчинок. Сама себе за це ненавиджу. Я розкалююся (саме це слово замість "розкаююся" вимовила дівчина, - УНІАН) щиро. Я не знаю, що тоді на мене напало. Клянуся, що такого більше не повториться. Мені дуже соромно за себе. Вибачте ще раз", - сказала дівчина.

Школярка "грала у футбол" кішкою: що відомо

Раніше УНІАН розповідав, що на Харківщині 9-класниця знущалася з кішки і шокувала соцмережі. В інтернеті з'явилося відео, зняте на місці події. За попередніми даними, все сталося в смт Печеніги Харківської області. Точна дата зйомки невідома.

Читайте такожНа Харківщині шкуродери вбили кішку і повісили на воротах церквиУ ролику видно, як у темний час доби на вулиці молода дівчина в синій куртці тримає тварину за загривок і запитує у своєї знайомої, яка її знімає, чи добре її видно. Потім розстібає нижню частину куртки, щоб зручніше було бити, щось говорить кішці та з усієї сили вдаряє її ногою.

Тварина відлітає на кілька метрів, у паркан. Усе це супроводжується веселим сміхом як активної учасниці того, що відбувається, так і "операторки".

Потім дівчина підходить до кішки, знову бере її за загривок, починає трясти. При цьому тварина відчайдушно нявкає, а "операторка", сміючись, каже: "Ти зараз вб'єш її, не треба. Їм же так само боляче, як і нам".

Обережно! Відео може вас шокувати

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