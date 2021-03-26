Міністр охорони здоров'я розповів про висновки судмедекспертизи.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про висновки судмедекспертизи про два випадки смертей серед українців, які напередодні вакцинувалися проти COVID-19.

В ефірі каналу "Україна 24" міністр сказав, що вакциновані померли "не через щеплення, а після неї".

Читайте такожВ Україні жодна людина не померла внаслідок вакцинації від коронавірусу-МОЗ

"Кожен випадок смерті в усьому світі, в тому числі в Україні протягом 30 днів після вакцинації розслідується. У світі вже зроблено понад 500 млн доз вакцини. У світі скрізь розслідується", - сказав Степанов.

За його словами, після розтину судмедексперт зробив відповідний висновок.

"У першому випадку це гостра серцево-судинна недостатність, у другому випадку – гострий ішемічний інсульт", – заявив міністр.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на коронавірусну хворобу, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

Від початку вакцинальної кампанії щепилися 155 тис. 587 людей, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

Смерть після вакцинації: що відомо

23 березня в Одеській області померла військовослужбовець, яка перед цим отримала щеплення від коронавірусу. Медики, які приїхали на виклик, не змогли реанімувати жінку. Того дня скарг на стан здоров'я у неї не було. Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, у жінки не було. МОЗ з посиланням на висновки судово-медичної експертизи повідомило, що причиною смерті жінки стала гостра серцево-судинна недостатність.

24 березня, у лікарні у Чернівцях помер чоловік, який тижнем раніше зробив щеплення від коронавірусу, однак захворів. За словами глави лабцентру, на момент вакцинації у чоловіка не було симптомів коронавірусу, вони проявилися на наступний день. Це пов'язано з інкубаційним періодом вірусу.

Розслідування серйозних несприятливих випадків після імунізації повинні проводити групи з оперативного реагування, створені в кожному адміністративному підрозділі з охорони здоров'я в регіонах.

Побічні реакції на вакцинацію в українців

25 березня заступник голови МОЗ ігор Іващенко заявив, що в Україні зафіксовано 587 легких випадків побічних реакцій після введення вакцини від CОVID-19. Це переважно головний біль, тимчасове підвищення температури тіла, втома.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко