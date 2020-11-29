За словами міністра охорони здоров’я, на місце трагедії терміново направлено комісію для з’ясування всіх обставин події.

Через смерть пацієнтів у Жовківській центральній районній лікарні на Львівщині в усіх лікарнях України перевірять обладнання.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

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«Щодо жахливої трагедії, що сталася на Львівщині. Через вимкнення електропостачання у Жовківській районній лікарні двоє пацієнтів, які знаходились на апаратах штучної вентиляції легень, померли. Лікарі боролися за їхні життя за допомогою мішків Амбу. Проте врятувати, на жаль, не вдалося. Водночас лікарня, де це сталося, забезпечена аварійним дизель-генератором, який не переключався автоматично», - зазначив міністр.

Він повідомив, що на місце терміново направлено комісію, щоб з’ясувати всі обставини. «Також перевірки обладнання будуть проведені в усіх лікарнях по всій країні. Такі ситуації є неприпустимими. Роботу комісії триматиму на особистому контролі», - зазначив Степанов.

Трагедія у Жовкві: що відомо

27 листопада в Жовківській ЦРЛ було відсутнє електропостачання з 17:50 до 19:10. У цей час в реанімаційному відділенні померли двоє місцевих жителів віком 61 і 66 років, підключені до апаратів ШВЛ. Попередня причина смерті – дихальна недостатність.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) та ч. 2 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький повідомив, що в лікарні наявні два електричних генератори, які можна застосовувати при аварійних відключеннях світла. Один електрогенератор під’єднаний до електромережі в пологовому відділенні, а другий знаходився в гаражному приміщенні на території лікарні і не був підключений до електромережі.

Він додав, що ініціює подання про звільнення голови Жовківської РДА, а перед Жовківською районною радою - звільнення головного лікаря медичного закладу.

Департаментом охорони здоров’я ЛОДА розпочато службову перевірку щодо дій медичних працівників Жовківської ЦРЛ.

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Автор: Інна Андаліцька