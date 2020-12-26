Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив про плани з розвитку трансплантології в Україні.

У МОЗ розраховують, що наступного року в Україні буде зроблено не менше ніж 250 операцій з трансплантації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив під час онлайн-брифінгу.

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За його словами, цього року українські медики зробили 118 операцій з трансплантації органів: 8 пересадок серця, одну з яких здійснили вчора у Львові; 19 пересадок печінки; 91 пересадку нирки.

Міністр уточнив, що 2019 року в Україні було зроблено 78 операцій з трансплантації.

«Згідно з нашими планами, у 2021 році ми збільшимо кількість трансплантацій мінімум в два рази - не менше ніж 250 трансплантацій загалом», - наголосив Степанов.

Він сподівається, що наступного року не потрібно буде, зокрема, направляти українців за кордон на операції з пересадки печінки.

Також, за словами Степанова, згідно з оцінками МОЗ, щороку в Україні загалом близько 5 тис. громадян потребують трансплантації нирок, печінки, серця, легень чи підшлункової залози.

Міністр зазначив, що 29 років в Україні трансплантологія перебувала у занепаді, попри те, що були лікарі, які вміли робити операції з трансплантації, але дуже часто вони виїжджали за кордон.

«Ми прагнемо здобути трансплантаційну незалежність. Я вважаю, що ми в змозі це досягти за три роки. Це означає, що всі наші громадяни, які будуть потребувати трансплантації, будуть її робити в Україні, а не шукати кращої долі за кордоном», - сказав Степанов.

Крім того, він повідомив, що цього тижня уряд ухвалив дві важливі постанови. Однією з них доповнено перелік закладів охорони здоров’я, які долучаються до пілотного проекту з розвитку трансплантології. Проектом передбачено, що МОЗ розраховує відповідні тарифи і виділяє кошти закладам охорони здоров'я за операції з трансплантації. Він повідомив, що на сьогодні в Україні 38 закладів, які будуть брати участь у цьому пілотному проекті, також до нього включено одну приватну клініку.

Іншою постановою затверджено положення про Єдину державну інформаційну систему трансплантації органів, тканин і клітин. Запуск цієї системи планується з 1 січня 2021 року. За словами Степанова, без цієї системи сфера трансплантології не може повноцінно функціонувати. Він додав, що ця система мала бути запущена ще в 2019 році.

Трансплантація в Україні: що відомо

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Автор: Надя Пришляк