У розрахунку на 100 тис. населення показник захворюваності знизився із 60,1 до 42,2.

Захворюваність на туберкульоз в Україні у 2020 році знизилася майже на 30%.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Читайте такожНе коронавірусом єдиним: експерти назвали найнебезпечніші хвороби, від яких помирає найбільше українців

«У 2020 році в Україні зареєстрували 17 тис. 593 випадки захворювання на активний туберкульоз, включно з рецидивами. Це на 29,8% нижче, ніж у 2019 році, тоді зареєстрували 25 тис. 237 випадків. У розрахунку на 100 тис. населення показник захворюваності знизився із 60,1 до 42,2», - йдеться в повідомленні.

Найвищі рівні захворюваності на туберкульоз зареєстровано серед населення Одеської (2 тис. 171 випадок), Дніпропетровської (2 тис. 005), Львівської (1 тис. 098) областей та підконтрольної Україні частини Донецької (1 тис. 065) області.

Водночас, у Тернопільській області зафіксували найбільше зниження захворюваності - на 48,9%. Також помітне зниження в Чернівецькій (43,8%), Івано-Франківській (41,9%), Вінницькій (39,4%) областях та м. Київ (37,8%).

У ЦГЗ також повідомили, що захворюваність на активний туберкульоз, включно з рецидивами, серед дітей (0–17 років) у 2020 році знизилася на 32,1%. У 2019 році показник захворюваності становив 10,6 на 100 тис. населення, а 2020 року - 7,2 на 100 тис., або 803 та 540 в абсолютних числах відповідно.

Захворюваність на туберкульоз у поєднанні з ВІЛ/СНІДом у 2020 році зменшилася на 35% - до 2 тис. 860 випадків порівняно з 4 тис. 398 у 2019 році (відповідно до 6,9 з 10,5 на 100 тис. населення).

Туберкульоз в Україні: новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко