Наразі роздали вже 600 штук, проте, за оцінками соцслужб, лише в Дніпрі таких браслетів потребують 15 тисяч людей.

Літнім мешканцям Дніпра та людям з тяжкими хворобами почали видавати браслети з QR-кодом, який містить зашифровану інформацію – необхідні дані для екстреної допомоги.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Йдеться про ПІБ, вік, хронічні захворювання, групу крові, наявні алергічні реакції та дані довіреної особи.

Код можуть просканувати телефонною камерою медики чи навіть перехожі, якщо людині стало зле.

Отримати такий браслет може безкоштовно кожен охочий в територіальних центрах соціального захисту.

Наразі роздали вже 600 штук, проте, за оцінками соцслужб, лише в Дніпрі таких браслетів потребують 15 тисяч людей, передовсім це люди, які страждають на епілепсію, серцево-судинні захворювання та психічні хвороби.

"Я, наприклад, алергік і в мене ішемічна хвороба серця, то мені це потрібно. Можна знепритомніти, і тоді він пригодиться", – пояснила одна з охочих містянок, котра підтримала ідею громадських активістів щодо впровадження браслетів.

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Автор: Віолетта Орлова