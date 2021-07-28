Перевірятимуть пасажирів щодня у години пік.

У громадському транспорті Харкова проводитимуть перевірки щодо дотримання маскового режиму.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради.

"На станціях метрополітену і в наземному транспорті будуть регулярно перевіряти дотримання протиепідемічних заходів. Подібні рейди проводилися і раніше, тепер їх будуть проводити частіше у зв'язку з численними порушеннями карантинних вимог", - розповіли у відомстві та додали, що зокрема сьогодні дотримання маскового режиму перевірили на станції метро "Проспект Гагаріна".

Як повідомив заступник міського голови з питань забезпечення життєдіяльності міста Андрій Руденко, дотримання карантинних норм контролюють представники Національної поліції, Харківської міськради та Держпродспоживслужби.

Читайте такожОтруєння 9 дітей під Одесою: поліція відкрила справу"Працюватимуть щодня у години пік, щоб зупиняти недобросовісних пасажирів, які поводяться некоректно стосовно інших і, на жаль, забули, що ми пережили кілька місяців тому. Все залежить від того, наскільки ми дисципліновані і як дотримуємося правил", - зазначив Руденко.

За словами начальника Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства у Харкові Головного управління Держпродпотребслужби у Харківській області Ірини Зубкової, ще три тижні тому не було такого масового порушення карантинних вимог.

"Якщо минулого тижня було 60 випадків захворювання на коронавірус, то цього тижня – 90. На жаль, жителі та гості міста почали нехтувати засобами індивідуального захисту. Ви бачите – в міському транспорті багато людей, які не використовують маски, тому захворюваність зростає. Коли ми перебували у "помаранчевій" зоні, люди були налаштовані більш відповідально", - сказала Зубкова.

Вона повідомила, що за порушення маскового режиму штраф для громадян становить 170 грн, а за невиконання протиепідемічних заходів суб’єктами господарювання – від 425 грн і вище.

"Ми бачимо, як у всьому світі починається третя хвиля пандемії, і дуже не хочеться, щоб ми опинилися у "помаранчевій" зоні. Кожен має відповідально ставитися до виконання протиепідемічних заходів. Якщо бачите, що хтось не використовує засоби індивідуального захисту – це пряма загроза вашому життю. Робіть зауваження. Тільки від нас з вами залежить, як швидко буде розповсюджуватися інфекція", - звернулася до харків’ян чиновниця.

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Автор: Світлана Макринська