Частину отриманої вакцини повернули ДП "Укрмедпостач".

У Департаменті охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації прокоментували відео з грубим порушенням умов транспортування вакцини від коронавірусу Comirnaty/Pfizer.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Департаменту у Facebook.

Там зазначили, що 30 червня до обласного аптечного складу було поставлено 21,6 тисячі доз вакцини. При отриманні на складі було зареєстровано порушення холодового ланцюга транспортування вакцини у двох контейнерах (загалом - 9360 доз).

"Отримання кожної партії, що надходить до складу фіксується на відео, яке потім направляється до ДП "Укрмедпостач". 1 липня 2021 року були направлені відповідні листи до ДП "Укрмедпостач" та до Міністерства охорони здоров’я України. Вакцини з виявленням порушення холодового ланцюгу транспортування були переміщені до зони карантину та згодом повернені до ДП "Укрмедпостач". Вакцини з зафіксованим порушенням транспортування не були поставлені на облік до Харківської області", - йдеться у повідомленні.

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В ОДА запевнили, що пильно стежать за дотриманням усіх вимог транспортування та зберігання доз вакцин. Там також наголосили, що протерміновані вакцини та ті, при зберіганні яких було порушено холодовий ланцюг, для вакцинації застосовуватися не будуть.

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Автор: Юрій Годован