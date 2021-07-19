За словами лікарів, ймовірно, струм таки вразив легені жінки.

У Львові 26-річну Ірину Петрик 9 липня вразило струмом на цистерні вантажного потяга. Вона отримала опіки 70% тіла. Наразі дівчина перебуває у важкому стані – її під'єднали до апарату ШВЛ.

Як повідомляє "Твоє місто", у пацієнтки розвинулась пневмонія. Ймовірно, це трапилось через ураження струмом.

Завідувач Центру термічної травми та пластичної хірургії 8 міської лікарні Василь Савчин розповів, що через розвинену пневмонію Ірину Петрик перевели на штучну вентиляцію легень. У перші дні після інциденту вона була при свідомості, однак зараз її стан важкий. Минулого тижня постраждалій провели кілька висікань змертвілих тканин на тілі.

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"Ми за неї боремося, але прогнозів ніяких не даємо. Втішного немає нічого. Зараз вона заінтубована, знаходиться на штучній вентиляції легень, бо у неї розвинулися проблеми з легенями", – зазначив медик.

За словами Савчина, ймовірно, струм таки вразив легені жінки.

Як повідомляють ЗМІ, Ірина Петрик родом з Волинської області. Наразі її батьки увесь час перебувають поруч із донькою. Їм доводиться купувати дорогі ліки, щоб полегшити біль постраждалої та пришвидшити її лікування. Інколи медикаменти на день коштують понад 10 тисяч гривень.

Богдан Шведт, який організував допомогу для жінки, розповів, що зараз вона не потребує донорської крові.

"Щодо коштів, то так, вони потрібні, адже не відомо, як довго вона перебуватиме ще у лікарні і яке буде подальше лікування. Багато медикаментів батькам доводиться купувати самим, хоча вони кажуть, що справляються", – додав чоловік.

За словами Шведта, конкретної потреби в якихось ліках немає.

"Наприклад, минулого тижня доволі дорогі ліки передавали для сім'ї аж з Червонограда, бо у нас їх не було. У перші дні лікування для Ірини потрібен був "Альубумін", одна капсула якого коштує 2 тисячі гривень. А таких треба було 4 в день", – додав чоловік.

Нагадаємо, 9 липня на цистерні вантажного потяга 26-річну дівчину вразило струмом. Ірина Петрик отримала 70% опіків тіла, однак вона вижила і перебувала при свідомості. Найбільше в постраждалої обпечені тулуб, руки та ноги. Її госпіталізували у восьму лікарню Львова.

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Автор: Вікторія Гордієнко