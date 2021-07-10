Дівчині вдалося вижити, вона отримала опіки 70% тіла і була госпіталізована в реанімаційне відділення 8-ї міської клінічної лікарні.

У Львові на залізничній станції "Підзамче" 26-річну дівчину вдарило струмом. Перед цим львів'янка залізла на потяг нібито для того, щоб зробити селфі.

Про це повідомили на сторінці Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА в Telegram.

Так, подія сталася ввечері, 9 липня, біля вулиці Ковельської.

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У ГУ ДСНС Львівської області розповіли, що постраждалу знайшли на залізничній цистерні, звідки її зняли рятувальники. Зокрема, до рятувальної операції було залучено дев'ять осіб особового складу та дві одиниці спецтехніки.

Дівчині вдалося вижити, вона отримала опіки 70% тіла і була госпіталізована в реанімаційне відділення 8-ї міської клінічної лікарні.

Зазначається, що НП не призвела до затримки поїздів. Всі обставини травмування жінки встановлюються.

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Автор: Вікторія Гордієнко