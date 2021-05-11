У "ковідних" лікарнях Львівщини на сьогодні перебуває 121 пацієнт.

На Львівщині зменшилася кількість хворих на коронавірус, а в лікарні потрапляють люди в середньому й важкому стані.

Також у регіоні зафіксували новий симптом ковіду - порушення в роботі кишково-шлункового тракту. Про це на брифінгу у вівторок повідомила лікар-інфекціоніст Львівської обласної інфекційної лікарні Людмила Гринів, передає ТСН.

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"Перебування на стаціонарі триває до двох тижнів, клініка захворювання є незмінною, але у частини пацієнтів спостерігаємо додаткові симптоми – порушення в роботі кишково-шлункового тракту", - розповіла лікар.

За її словами, у Львівській обласній інфекційній лікарні станом на сьогодні перебуває 121 пацієнт з коронавірусом.

Раніше головний інфекціоніст Львівщини Сергій Федоренко описав перебіг COVID-19 в інфікованих пацієнтів. За його словами, наразі симптоми, котрі були на початку пандемії, трапляються все рідше і рідше.

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Автор: Юрій Годован