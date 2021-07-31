Троє хворих приїхали з відпочинку з Туреччини, один - з Росії, повідомили в ОДА.

У Миколаєві виявили чотири випадки зараження "індійським" штамом коронавірусу, який відомий під назвою "Дельта".

Про це повідомив в Facebook голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.

"Троє хворих приїхали з відпочинку з Туреччини, один - з Росії. У всіх стан задовільний, знаходяться на самоізоляції. Як бачите зі статистичних даних, кожен день маємо не менше 20 випадків захворювання. Тому хвороба зовсім не вщухає, а навпаки", - написав Кім.

Голова ОДА нагадав про необхідність дотримуватися карантинних обмежень і масочного режиму в громадських місцях. За його інформацією, в Миколаївській області відкрито 15 центрів масової вакцинації з можливістю прищеплювати до 5 тис. охочих у день.

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Коронавірус в Україні: що відомо

За даними ВООЗ, штам коронавірусу "Дельта" зафіксували вже в 132 країнах.

23 червня стало відомо, що ця мутація з'явилася і в Україні. Загроза поширення штаму в країні реальна, вважають у МОЗ.

Серед повністю вакцинованих від COVID-19 зараження штамом "Дельта" спостерігається у малої кількості людей, більшість з них не потрапляють до лікарні, підкреслювали у відомстві.

Автор: Вікторія Гордієнко