За словами експерта, якщо ви змінили прізвище, наприклад, після одруження, то у медичній картці лікар може також ввести ці зміни.

В Україні після посилення карантину у зв'язку із погіршенням ситуації з коронавірусом COVID-сертифікат став одним із головних документів українців, щоб підтвердити свою вакцинацію і уникнути протиепідеміологічних обмежень.

Але у разі, якщо ви вийшли заміж чи з якихось інших причин вирішили змінити прізвище, вам варто знати, що робити, якщо після цього не підтягується сертифікат про вакцинацію. На це питання дав відповідь директор департаменту розвитку електронної системи охорони здоров’я НСЗУ Дмитро Черниш в ефірі Громадського радіо.

За словами експерта, якщо ви змінили прізвище, наприклад, після одруження, то у медичній картці лікар може також ввести ці зміни. Нову картку створювати не потрібно. Варто просто , коли надаєте нові особисті дані лікареві, повідомити, що у системі була вже створена картка за попереднім прізвищем.

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"При створенні нової картки, у системі буде два таких документи, будуть плутанина і проблеми. Пацієнт не зможе отримати COVID-сертифікат. Він звертатиметься до лікаря за роз’ясненням, що робити. Якщо буде два записи й "Дія" писатиме, що записи задубльовано, потрібно звертатися до НСЗУ. З документами та реєстраційними даними. Служба розгляне заяву, якщо будуть виявлені дублі, їх об’єднають в один запис. Якщо повторів нема, Служба повідомить пацієнтові. Нині у нас великий потік таких звернень. Законодавчо визначений час на розгляд - місяць. Ми намагаємося розв’язати усі проблеми оперативніше", - повідомили в НСЗУ.

Нагадаємо, раніше у МОЗ роз’яснили, чи законна перевірка COVID-сертифікатів в Україні.

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Автор: Вікторія Гордієнко