У Службі здоров'я роз'яснили порядок дій в разі такої ситуації.

У Національній службі здоров’я роз’яснили, чому може не генеруватись COVID-сертифікат.

Як зазначається у повідомленні НСЗУ в Telegram, іноді в електронній системі охорони здоров’я трапляється дублювання медичних карт.

"Наприклад, коли медпрацівники замість того, щоб оновити інформацію в актуальній карті, реєструють людину як нового пацієнта і створюють дублікат. Скажімо, пацієнт до 14 років був зареєстрований у системі за свідоцтвом про народження, потім отримав паспорт, і лікар вніс про нього дані як про нового пацієнта", - зазначили у НСЗУ.

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Під час вакцинації медичний працівник може випадково внести запис про щеплення до неактуальної або дубльованої карти, і в результаті в пацієнта не генерується COVID-сертифікат.

У НСЗУ інформують, що пацієнту слід переконатись, що його дані справді внесли в неактуальну карту. Це можна зробити у сімейного лікаря або оператора контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

"Потрібно подати офіційне звернення в довільній формі до НСЗУ про об'єднання реєстраційних даних. Слід зазначити актуальний номер паспорта та ІПН. Копії цих документів потрібно додати до звернення", - зазначили у службі.

Документи можна відправити електронною поштою - [email protected]

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Автор: Інна Андаліцька