Стан школярки оцінюється як середньої тяжкості.

У Кременчуці Полтавської області 8-річна дівчинка отруїлася таблетками, внаслідок чого її госпіталізували.

Про це повідомляє місцеве видання "Кременчуцька газета" з посиланням на службу оперконтролю мерії.

Постраждалу дитину помістили в реанімаційне відділення дитячої лікарні Кременчука. Медики підозрюють у дівчинки гостре отруєння медичним препаратом для лікування артеріальної гіпертензії. Стан школярки оцінюється як середньої тяжкості.

Читайте такожВ Україні штрафуватимуть за продаж ліків дітям до 14 років

Місцеві ЗМІ пишуть, що вона випила дві таблетки такого препарату.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада також у Кременчуці 4-річний хлопчик потрапив до реанімації. У нього діагностували отруєння ліками. Виявилося, дитина проковтнула понад 60 таблеток. Його життя намагаються врятувати медики.

Раніше в Чернігівській області 7-річний хлопчик отруївся таблетками при п'яній матері. На момент інциденту мати дитини перебувала в стані сильного алкогольного сп'яніння. Дитину госпіталізували у несвідомому стані.

Автор: Віолетта Орлова