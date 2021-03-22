На момент інциденту матір дитини перебувала у стані сильного алкогольного сп'яніння.

На Чернігівщині внаслідок отруєння пігулками госпіталізовано 7-річного хлопчика.

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції у Чернігівській області, учора до Варвинської центральної лікарні в критичному стані було доставлено 7-річного жителя села Леляки.

«Хлопчик наковтався таблеток. Його було госпіталізовано у непритомному стані. Його матір у цей час перебувала у стані сильного алкогольного сп'яніння», - йдеться у повідомленні.

Як уточнила УНІАН речниця Прилуцького відділу поліції Юлія Жукова, учора дитину перевели до Чернігівської обласної дитячої лікарні. Хлопчик сьогодні притомний.

«Поки вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Поліція встановлює всі обставини цього інциденту, проводиться перевірка», - прокоментувала Жукова.

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Автор: Ірина Синельник