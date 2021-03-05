13-річна школярка в Луцьку наковталася таблеток перед уроками в гуртожитку.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Наразі підліток у важкому стані, її госпіталізували в лікарню.
«Стан дитини важкий, стабільний. Вона не пам’ятає, скільки вжила таблеток. Всі, які були вдома – вона вжила», – заявив лікар-анестезіолог Степан Пішак.
У школі стверджують, що з ровесниками у дівчинки були рівні відносини, проявів дитячого цькування не помічали. Водночас правоохоронці відкидають версію впливу соціальних мереж.
Журналісти зауважують, що це вже третій схожий випадок в регіоні за тиждень.
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