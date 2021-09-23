Лікарі кажут, що важливо не лише пересадити орган, а й зробити так, щоб пацієнт здоровим поїхав додому. І лікарі над цим посилено працюють.

Усі п‘ятеро пацієнтів, яким пересадили серце, легені, нирки і печінку, наразі знаходяться в стабільному стані. Біля них цілодобово чергують команди найкращих спеціалістів.

Про це на сторінці в соцмережі повідомив директор Львівської лікарні швидкої допомоги Олег Самчук. Він зазначив, що важливо не лише пересадити орган, а й зробити так, щоб пацієнт здоровим поїхав додому. І лікарі над цим посилено працюють.

"Доба друга. Продовжуємо мультидисциплінарне спостереження за нашими пацієнтами після пересадки. Тішимось, що усі стабільні та в доброму гуморі", - зазначили у медзакладі.

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Перша в Україні трансплантація серця дитині

22 вересня у Львові провели першу в Україні трансплантацію легень і трансплантацію серця дитині. Також трансплантовано дві нирки та печінку.

Зокрема, трансплантацію серця 13-річному Максиму з Волині провела бригада лікарів з Києва, Львова та Польщі. У хлопця в липні раптово стався інсульт, він декілька тижнів провів в реанімації. Серце підлітка не справлялось, тож йому терміново потрібна була пересадка.

Перші в Україні легені пересадили 56-річному львів’янину Віктору. Чоловік хворів на бульозну емфізему легеней понад 10 років, три з яких він практично не виходив з дому, адже був кисневозалежним. Без пересадки – не прожив би й кількох місяців, кажуть медики.

Трансплантацію печінки провели 37-річній львів’янці Марії, яка мала цироз, нирки пересадили 40-річному Юрію з Донеччини і 45-річному Віталію з Тернопільщини.

Також медики зробили пересадку рогівки ока. Все це від одного донора - 54-річного чоловіка, який помер від геморагічного інсульту. Його стан був смертельним і його дружина та двоє дітей дали згоду на забір органів, передає ТСН.

Автор: Ірина Погоріла