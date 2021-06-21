Визнати українські свідоцтва про вакцинацію вже погодилися Угорщина і Молдова.

Україна і Казахстан обговорюють питання взаємного визнання документів про вакцинацію проти COVID-19.

Про це у Facebook повідомляє Посольство Казахстану в Україні.

Зазначається, що про це йшлося на переговорах міністра торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан Бахита Султанова з міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшко.

Міністри домовилися опрацювати питання взаємного визнання паспортів/сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19, враховуючи відновлення регулярного авіасполучення між країнами та підвищення ділової активності громадян двох країн.

При цьому Султанов інформував про розробку і виробництво власної вакцини QazVac і підтвердив готовність її поставок в Україну, у тому числі в якості гуманітарної допомоги.

Визнання українських документів про вакцинацію проти COVID-19

У травні МЗС України почало роботу над укладенням двосторонніх домовленостей про визнання національних сертифікатів про вакцинацію від COVID-19, щоб громадяни могли подорожувати влітку.

Визнати українські свідоцтва про вакцинації вже погодилися Угорщина і Молдова.

Також питання про взаємне визнання документів про вакцинацію обговорюється з Грузією, Хорватією і Мальтою.

Внутрішні українські COVID-сертифікати повинні з'явитися в додатку «Дія» 1 липня.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні проти COVID-19 вже повністю імунізовані понад 360,4 тис. осіб.

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Автор: Вікторія Токарєва