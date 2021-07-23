Зарезервовано 300 тис. доз пігулок, які нині перебувають на третьому етапі клінічних досліджень.

В Україні може з'явитися інноваційний препарат від коронавірусу американського виробництва.

Як повідомив у коментарі LB.ua міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, мова йде про пігулки, які нині перебувають на третьому етапі клінічних досліджень.

За його словами, Україна зарезервувала 300 тис. доз, але гроші поки не вносяться. Очікується, що цей препарат матиме специфічну дію саме на коронавірус.

Міністр не озвучив назву препарату, однак відомо, що про випробування таблеток від COVID-19 повідомляла компанія Pfizer.

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Ймовірну ефективність цих таблеток за перших симптомів коронавірусної хвороби підтвердили доклінічні випробування. У компанії розраховують, що експериментальний препарат буде випущений до кінця 2021 року.

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Автор: Леся Лещенко