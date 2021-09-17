Раніше зразки на секвенування доводилося відправляти до лабораторій ВООЗ.

Тепер у Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України з'явилося обладнання для секвенування (виявлення нових штамів) зразків SARS-CoV-2 в українських пацієнтів.

Про це повідомляє сайт МОЗ.

Потужність секвенатора - 400 зразків на місяць.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко переконаний, що "наявність лабораторії, яка може проводити секвенування, – це питання національної безпеки".

"Нарешті ми його маємо. Тепер ми оперативно зможемо реагувати на біологічні загрози, чітко встановлюючи джерело. До цього часу Україна відправляла свої зразки на секвенування до лабораторій ВООЗ, що займало певний час, тепер зможемо реагувати оперативно", - зазначив він.

У повідомленні зазначено, що також для лабораторних центрів у кожній області за бюджетні кошти було закуплено:

58 автоматичних станцій пробопідготовки для екстракції РНК (виділення з вірусу для подальшого аналізу);

55 приладів для виявлення збудника (ампліфікації);

4 роботизовані й автоматизовані системи, які в автоматичному режимі забезпечують виконання етапу екстракції РНК та внесення ампліфікаційної суміші з мінімальним залученням фахівців лабораторії.

У МОЗ нагадують, що у проекті бюджету на 2022 рік вже закладено майже півмільярда гривень на обладнання для бактеріологічних та фізико-хімічних лабораторій Центрів з контролю і профілактики хвороб.

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Коронавірус в Україні

Станом на 17 вересня в Україні зросла захворюваність на COVID-19 - 6 624 нових випадки за добу. Серед інфікованих 677 дітей та 105 медпрацівників. За останню добу госпіталізовано 1 568 осіб, зареєстровано 99 летальних випадків.

Добовий показник захворюваності один з найбільших з середини травня. 15 травня було зафіксовано 6 796 інфікованих, після цього пішов спад.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (649), Львівській (644), Одеській (530), Дніпропетровській (426) областях та Києві (426).

Станом на 31 серпня в Україні виявили 855 випадків коронавірусного захворювання, спричиненого штамом "Дельта".

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Автор: Надя Пришляк