Через низький відсоток вакцинації, в Україні не відкидають можливості виникнення незабаром спалахів епідемій кору та дифтерії.

В Україні, окрім загрози індійського штаму коронавірусу "Дельта", є ще безліч інших інфекційних хвороб, які відомі вже давно, і від яких потрібно вакцинувати населення, щоб запобігти епідемії.

В інтерв'ю для "Апостроф" головний санітарний лікар України Ігор Кузін розказав, як сьогодні йдуть справи з календарем вакцинації українських громадян від усім відомих хвороб.

Так, за словами чиновника, минулого року через локдаун проти основних інфекцій було щеплено близько 80% всіх дітей при рекомендованих 95%. При цьому Кузін зазначає, що у багатьох інших країнах світу цей показник знизився до 60%. Однак все ж потрібно враховувати, що цифри менші, ніж рекомендовані, а в цьому році очікується зниження ще на 10%.

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Через це у МОЗ не відкидають можливості виникнення незабаром спалахів епідемій кору та дифтериту.

"При недостатньому рівні охоплення плановою вакцинацією, ми не виключаємо можливих спалахів інфекційних хвороб, які ви назвали. Якщо говорити про рутинну вакцинацію, яка передбачена Національним календарем профілактичних щеплень, то за підсумками минулого року, коли країна була в умовах жорсткого локдауну, проти основних інфекційних хвороб було щеплено 80% дітей. Це при тому, що рекомендований показник становить 95%. На тлі карантинних заходів - це дуже хороший показник. У багатьох країнах рівень вакцинації знизився до 60 і навіть менше відсотків. Що стосується поточного року, то за прогнозами ми можемо вийти на 70% щеплених. Вже зараз ми проводимо селекторні наради і виїзди в регіони, плануємо можливі додаткові раунди вакцинації перед початком нового навчального року, щоб збільшити цей показник", - повідомив Кузін.

Інфекційні захворювання в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко