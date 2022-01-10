У них виявили симптоми гострого отруєння.

У Хмельницькій області 16 дітей з Вінничини отруїлися хлором. Напередодні вони відвідували місцевий аквапарк.

Про це повідомляють у Центрі громадського здоров'я.

Відомо, що в аквапарку відпочивали 50 мешканців смт Турбів, серед яких 34 дитини віком від 2 до 7 років.

Пізніше у 16 дітей з’явилися прояви гострого отруєння - сльозотеча, кашель, задишка різного ступеня важкості.

Читайте такожУ Львові 9-річній дівчинці через нежить довелося робити надскладну операцію на мозкуВсім дітям надали медичну допомогу у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні, після чого 13 з них відпустили додому.

Трьох дітей госпіталізували до педіатричного відділення і відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

Причиною отруєння могло стати перевищення допустимого часу безперервного перебування у приміщеннях, в яких застосовуються речовини для дезінфекції. Вони були в аквапарку з 08:30 до 16:30.

Раніше повідомлялося, що у Харківській області троє людей отруїлися чадним газом у власному будинку.

Вас також можуть зацікавити новини: