Точну причину отруєння в Одесі мають встановити згодом.

У Суворовському районі Одеси в приватному будинку отруїлися чадним газом три людини.

Про це журналістам повідомили у прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Зазначається, що опівночі від чергового "103" надійшло повідомлення про отруєння чадним газом трьох осіб у приватному одноповерховому житловому будинку по вулиці Соляній.

Постраждалі госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості 73-річна і 50-річна жінки, а також 25-річний чоловік.

Читайте такожНа Полтавщині знайдені мертвими три особи: рятувальники розкрили подробиціУ прес-службі додали, що ознак пожежі у будинку не виявлено, але житлова будівля закрита і потрапити всередину фахівці не можуть. Точна причина отруєння людей встановлюється.

Варто зазначити, що чадний газ не має запаху та кольору, він легший за повітря та отруйний – може вбити людину за кілька хвилин.

Раніше в Шевченківському районі Києва знайшли мертвими чоловіка та жінку, 1974 та 1982 року народження. Можлива причина загибелі людей у столиці – отруєння чадним газом.

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