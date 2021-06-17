Як вважає голова профільного парламентського комітету Михайло Радуцький, пришвидшення темпів вакцинації та збільшення охочих зробити щеплення вселяє надію, що в цьому році вдасться перемогти пандемію COVID-19.

В Україні планують наприкінці літа вийти на показник у 220 тис. щеплень проти коронавірусу на добу.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу") повідомив у Facebook.

Зокрема, Радуцький зазначив, що вчора в Україні було щеплено рекордну кількість людей – більш як 76,5 тис.

Депутат зауважив, що в Україні вже зроблено майже 1,6 млн щеплень. А уряд очікує від різних виробників понад 40 млн доз вакцин.

«Як бачимо, МОЗ впевнено рухається згідно «дорожньої карти» вакцинації, яку намітив міністр Віктор Ляшко. Найближче завдання – вийти на рівень в 111 тис. щеплень на добу. Орієнтир на кінець літа - 220 тис.», - заявив він.

За словами Радуцького, позитивна динаміка дає можливість МОЗ виконати завдання президента – вакцинувати більшу частину дорослого населення України до кінця 2021 року.

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Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації відзначив також ще одну позитивну тенденцію до зменшення кількості супротивників вакцинації від коронавірусу в Україні.

«За результатами останніх соціологічних досліджень, з 51,5 до 43% зменшилася частка українців, які не мають наміру робити щеплення від коронавірусу. На мою думку, у людей зросла довіра не лише до вакцин, але й до тих, хто організовує кампанію з вакцинації. І це дуже гарний знак, який дає надію, що нам вдасться в цьому році перемогти пандемію», - резюмував він.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: деталі

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

З 29 травня року в Україні відкрили перші центри масової вакцинації населення проти COVID-19. Цього тижня в країні вже працюють майже 70 таких центрів.

Загалом від початку кампанії з вакцинації проти COVID-19 щеплено майже 1,6 млн українців, повністю імунізовані та отримали дві дози – більш як 313,6 тис.

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Автор: Костянтин Гончаров