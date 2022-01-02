Таке щеплення, за словами держсанлікаря, допомагає поновити як захисний титр антитіл, так і забезпечити більш ефективний захист.

В Україні готуються найближчим часом дозволити бустерні дози вакцини проти COVID-19 для людей старше 60 років.

Про це розповів державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю "Українському радіо".

"Уже є рішення Національної технічної групи експертів про рекомендацію дозволити проводити бустерні дози для людей віком від 60 років і більше. Це рішення найближчим часом також набуде чинності", - повідомив Кузін.

Він додав, що 5 січня відбудеться засідання Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ).

"Також ми очікуємо рішення НТГЕІ, яке буде проводитися 5 січня, де буде розглядатися питання про універсальний доступ до бустерної дози всіх охочих", - зазначив лікар.

Різниця між бустерною та додатковою дозами вакцини

Ігор Кузін нагадав про різницю між бустерною та додатковою дозами вакцини.

Так, людина, яка має проблеми з імунітетом або ризик того, що базовий курс подвійної імунізації не призведе до формування повноцінного імунітету, може отримати додаткову дозу вакцини.

"Йдеться про імунокомпроментованих людей після трансплантації, з важкою імуносупресією, на фоні прийому гормональної терапії. Для таких людей третя доза є необхідною, щоб був повноцінно сформований імунітет", - зазначив держсанлікар.

Додаткова доза не призводить до продовження терміну дії сертифікату про вакцинацію, оскільки людина фактично отримала три дози, але в неї рівень імунного захисту такий, як у звичайної здорової людини після двох доз щеплення.

Аби отримати додаткову дозу, слід звернутися до свого профільного лікуючого лікаря, отримати направлення в будь-якій формі, а потім прийти до пункту щеплення. Для вакцинації, за словами Кузіна, рекомендуються мНРК-вакцини, тобто або Pfizer або Moderna.

Читайте такожВ Ізраїлі робитимуть четверте щеплення від коронавірусу людям від 60 роківТоді як бустерна доза допомагає поновити як захисний титр антитіл, так і забезпечити більш ефективний захист.

"Зараз вона рекомендована для введення медичним працівникам та працівникам будинків інтернатного типу після шести місяців завершення базового курсу щеплення. Станом на сьогодні 3600 людей вже отримали бустерну дозу вакцини. Отримання такої дози щеплення призводить до продовження терміну дії сертифікату на 270 днів", - розповів лікар.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство охорони здоров'я у січні планує розглянути питання щодо можливості запровадження бустерної дози щеплення від COVID з урахуванням підходів Європейського Союзу.

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