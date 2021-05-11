Госпіталізували 1 084 людей із підозрою чи підтвердженим захворюванням. У Києві минулої доби COVID-19 виявили у 98 осіб.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 2208 осіб - з них 89 дітей та 34 медпрацівники. Зафіксовано 119 летальних випадків, 8617 пацієнтів одужали. Госпіталізували 1 084 людей із підозрою чи підтвердженим захворюванням.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

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Добовий показник захворюваності традиційно знизився після вихідних і є найнижчим за останні три місяці. 8 лютого за добу виявили 2141 інфікованого, після цього фіксувалося зростання захворюваності.

Найбільше нових випадків виявили у Донецькій (325), Харківській (213), Дніпропетровській (191), Запорізькій (169) та Миколаївській (132) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

З початку пандемії в Україні зафіксували 2 124 535 випадків коронавірусу, з них 1 777 370 людей одужали та 46 631 померла від ускладнень.

Коронавірус у Києві: дані на 11 травня 2021

У Києві минулої доби COVID-19 виявили у 98 осіб, 12 хворих померли. Про це у Telegram повідомив міський голова Віталій Кличко.

У числі нових захворілих: 51 жінка віком від 19 до 91 року, 45 чоловіків віком від 19 до 83 років, а також діти - 1 дівчинка віком 5 років та 1 хлопчик віком 3 роки.

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За добу до лікарень госпіталізували 20 хворих на COVID-19, а також 143 людини з підозрою на коронавірусну хворобу та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському (25), Шевченківському (16) та в Солом’янському (15) районах.

З початку пандемії у Києві зареєстровано 199 тис. 175 підтверджених випадків COVID-19, подолали хворобу 128 тис. 208 осіб, померли - 4 тис. 838.

Тест на коронавірус в Україні

Варто зауважити, що проведена кількість тестів теж доволі низька. Лабораторії здійснили 21 974 тести на коронавірус: методом ПЛР — 13 349, методом ІФА — 3 467. Також зробили 5 158 експрес-тестів на антиген до вірусу.

За весь час в Україні провели понад 9,6 млн ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

За добу щеплення проти коронавірусу зробили 2 194 людям. Жодного щеплення протягом 10 травня не зробили у Києві, Вінницькій, Луганській та Херсонській областях.

Щеплення проводилось 25 мобільними бригадами з імунізації та 55 пунктами щеплення.

Загалом першу з двох доз отримали 865 588 людей та 695 — завершили вакцинацію.

Станом на 10 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 531 754 людини.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автори: Вікторія Гордієнко, Інна Андаліцька