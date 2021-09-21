Проект змін до Кримінального кодексу України розглянуть на найближчому засіданні уряду.

Уряд запропонує Парламенту ввести окремо кримінальну відповідальність медиків за фальшиві довідки про вакцинацію від COVID-19 та фальшиві негативні ПЛР-тести.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Зараз проходять спецоперації МВС, Нацполіції, СБУ. Якщо хтось з медпрацівників буде задіяний у цій сфері, не сподівайтеся ні на яку підтримку Міністерства охорони здоров'я. Не можна дискредитувати кампанію по вакцинації, бо потім з цими липовими довідками люди потраплять до реанімації і будуть показувати нам, що їх вакцинація не захищає. Цього ми не допустимо", - сказав він.

Також Ляшко додав, що на найближчому засіданні уряду буде розглянуто проект змін до Кримінального кодексу, де підробка ковідних сертифікатів буде виведена в окрему статтю, щоб цьому запобігти.

Читайте такожЗ четверга вся країна перейде до "жовтої" зони карантину - ЛяшкоРаніше Голова комітету Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький заявив, що продаж в Україні підроблених тестів та сертифікатів про вакцинацію перетворюється "на справжню нелегальну індустрію".

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Дмитро Хилюк