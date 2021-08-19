У ВООЗ вказали на "серйозну загрозу для здоров'я населення світу".

Підроблені вакцини від коронавірусу виявили у двох країнах. Фальшиві препарати знайшли в Індії та Уганді.

Про це повідомляє Independent.

Підроблені вакцини Covishield виявила Всесвітня організація охорони здоров'я. Їх вилучили в період з липня по серпень поточного року.

Крім того, всі лікарні, медцентри, дистриб'юторів, аптеки та інших постачальників медтоварів закликали вилучити фальшиві препарати та бути пильними при роботі з вакцинами. У ВООЗ вказали на "серйозну загрозу для здоров'я населення світу".

Читайте такожВООЗ розкритикувала США за схвалення третього щеплення від коронавірусу (відео)"Всі медичні вироби повинні бути отримані від авторизованих/ліцензованих постачальників. Слід ретельно перевіряти справжність і фізичний стан продукції", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу Індійський інститут сироватки, який виробляє Covishield, підтвердив факт підробки. Водночас уряд Індії не робив жодних заяв.

Як раніше повідомляв УНІАН, вчені Оксфордського університету за підсумками масштабного дослідження дійшли висновку, що через 90 днів після введення другої дози вакцини Pfizer-BioNTech або AstraZeneca їх ефективність в захисті від зараження штамом "дельта" знижується на 75% і 61% відповідно.

Автор: Анастасія Горбачова