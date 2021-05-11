Наразі в лікарнях зайнято 36% ліжок, відведених для прийому пацієнтів з коронавірусною хворобою.

В Україні сьомий тиждень поспіль знижується рівень захворюваності на COVID-19.

Про це на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що на сьогодні в Україні із 77 тисяч ліжок у лікарнях, облаштованих для хворих на COVID-19, зайнято 27 тис. 841 ліжко, або 36%.

«Це значно менше, ніж два тижні тому. Сьомий тиждень поспіль продовжується динаміка падіння захворюваності. Зростає кількість людей, які одужали. «Червоних» зон не залишилося. Вісім областей перебувають у «помаранчевій» зоні. Решта – у «жовтій», проте є певне зростання захворюваності у відношенні з дня на день – це викликано збільшенням соціальних контактів на свята, що минули», – наголосив очільник уряду.

У зв’язку з цим громадян закликають і надалі дотримуватися карантинних обмежень.

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Автор: Костянтин Гончаров