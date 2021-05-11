В Україні сьомий тиждень поспіль знижується рівень захворюваності на COVID-19.
Про це на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує прес-служба Офісу президента.
Зазначається, що на сьогодні в Україні із 77 тисяч ліжок у лікарнях, облаштованих для хворих на COVID-19, зайнято 27 тис. 841 ліжко, або 36%.
«Це значно менше, ніж два тижні тому. Сьомий тиждень поспіль продовжується динаміка падіння захворюваності. Зростає кількість людей, які одужали. «Червоних» зон не залишилося. Вісім областей перебувають у «помаранчевій» зоні. Решта – у «жовтій», проте є певне зростання захворюваності у відношенні з дня на день – це викликано збільшенням соціальних контактів на свята, що минули», – наголосив очільник уряду.
У зв’язку з цим громадян закликають і надалі дотримуватися карантинних обмежень.
Коронавірус в Україні: що відомо
- Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в Україні виявлено 2 тис. 208 нових випадків COVID-19, зокрема, захворіли 89 дітей і 34 медпрацівника. Від ускладнень померло 119 осіб. У лікарні з COVID-19 потрапили 1 тис. 084 осіб.
- З початку пандемії в країні COVID-19 захворіли 2 млн 124 тис. 535 осіб, померла 46 тис. 631 особа.
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