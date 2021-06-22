Вчені прогнозують, що "індійський" штам прийде в Україну з Росії.

У середу, 23 червня, відбудеться чергове засідання Ради національної безпеки та оборони.

Про це у Telegram повідомив депутат «Слуги народу» та голова Комітету Ради з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький.

Одне з питань стосується саме загрози появи в Україні «індійського» штаму коронавірусу, пояснив Радуцький.

За його словами, керівництву необхідно посилити контроль на кордоні за громадянами, котрі прибувають з країн, де виявили вказаний варіант COVID-19.

Йдеться про повернення обов’язкового ПЛР-тестування на кордоні також для українців, котрі повертаються з літнього відпочинку з Туреччини, Єгипту тощо.

17 червня уряд пом’якшив карантинні обмеження. В Україні як державі «зеленої» зони, скасували норму про обов’язкове ПЛР-тестування для громадян, які в’їжджають в країну.

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Минулого тижня було зареєстровано декілька рекордів з вакцинації населення: максимальна кількість щеплень за добу та за тиждень. Але поки що повний курс вакцинації пройшли лише 360 тисяч громадян, стверджує Радуцький.

Він пропонує налагодити централізований збір даних про всі випадки захворювання на COVID-19, визначивши більш та менш вразливі для вірусу групи населення. І вже з урахуванням цього планувати карантинні обмеження.

Останніми місяцями в Україні спостерігається зниження кількості добових заражень коронавірусом. Проте через низький рівень вакцинації населення й міграцію, кажуть вчені з НАН, є велика загроза поширення небезпечного штаму DELTA з Росії.

У НАН очікують, що до кінця літа він домінуватиме на всій території Європи. Країни, в яких «Дельта» вже домінує, відрізняються тим, що останній пік вони пройшли приблизно в січні 2021 року і не мали весняного піку подібно до країн Східної Європи – таких, як Україна, Польща, Румунія, Угорщина. Епідемічна динаміка України зараз найбільш схожа на динаміку Польщі та Румунії, в яких епідемічні показники сягнули мінімумів весни 2020 року.

У вівторок, 22 червня, на Банковій заговорили про можливість запровадження додаткових обмежень на кордоні з країн, у яких стрімко поширюється цей тип вірусу.

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Автор: Яна Ставська