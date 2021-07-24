Стабільно за кількістю нових інфікувань лідирує Київ - там за добу виявили 194 хворих коронавірусом.

В Україні за добу зафіксували 745 випадків коронавірусного захворювання. З них 51 дитина та 20 медпрацівників. Також 394 пацієнти одужали, а 24 — померли від ускладнень. До лікарень потрапили 395 людей.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (194), Дніпропетровській (58), Херсонській (54), Сумській (42) та Львівській (42) областях.

Читайте такожУкраїну восени чекає повернення до "червоної" зони та жорсткий карантин - МОЗ

Від початку пандемії в нас зафіксували 2 248 164 випадків інфікування. З них 52 835 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 184 036 — одужали.

Тест на коронавірус: що відомо

Лабораторії зробили 39 142 тести на коронавірус: методом ПЛР — 18 581, методом ІФА — 7 326. Також провели 13 235 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні зробили понад 11,2 мільйона ПЛР-тестувань.

За даними сайту Worldometers, Україна серед країн світу займає 66 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 14 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Іспанія, Росія, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Німеччина, Україна в цьому списку – 6-та.

Наразі у світі нараховується понад 13 млн активних випадків захворювання.

Коронавірус в Україні

Автор: Вікторія Гордієнко