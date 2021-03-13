Від початку кампанії з вакцинації щеплено понад 47,5 тисяч осіб.

В Україні вчора щеплення проти COVID-19 отримали 9 тис. 304 особи.

Про це повідомляється у Telegram-каналі МОЗ «Коронавірус_інфо».

Читайте такожУ МОЗ обіцяють вакцинувати від COVID-19 всіх охочих українців до кінця 2021 року

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 47 тис. 541 особу.

За добу найбільшу кількість осіб вакцинували у Київській області (690 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (4 тис. 654 щеплення), найменша – у Чернігівській області (756 щеплень).

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією. Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Токарєва