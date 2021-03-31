Комаровський назвав характерні симптоми алергії / фото ua.depositphotos.com
Весна - прекрасна пора. Зовсім скоро все навколо почне розквітати, пахнути і радувати око. Але тільки не алергікам.
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Відомий український лікар Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram розповів, як же відрізнити звичайний нежить від алергії.
Комаровський назвав 5 найпоширеніших симптомів, які допоможуть визначити, чи дійсно у вас алергія.
Найбільш типовими симптомами алергії є:
- З боку дихальних шляхів: закладеність носа, нежить, чхання, кашель, осиплість голосу, утруднене дихання,
- З боку шлунково-кишкового тракту: нудота, блювота, болі в животі, пронос,
- Шкірні: свербіж, почервоніння, висип, набряклість з боку очей, сльозотеча, почервоніння, свербіж, печіння,
- Інші: набряк губ, язика, обличчя, шиї, слабкість, блідість, розлади свідомості, запаморочення, зниження артеріального тиску, холодний піт.
Фото instagram.com/doctor_komarovskiy/
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