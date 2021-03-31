Лікар розповів, як же відрізнити звичайний нежить від алергії.

Весна - прекрасна пора. Зовсім скоро все навколо почне розквітати, пахнути і радувати око. Але тільки не алергікам.

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Відомий український лікар Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram розповів, як же відрізнити звичайний нежить від алергії.

Комаровський назвав 5 найпоширеніших симптомів, які допоможуть визначити, чи дійсно у вас алергія.

Найбільш типовими симптомами алергії є:

З боку дихальних шляхів: закладеність носа, нежить, чхання, кашель, осиплість голосу, утруднене дихання,

З боку шлунково-кишкового тракту: нудота, блювота, болі в животі, пронос,

Шкірні: свербіж, почервоніння, висип, набряклість з боку очей, сльозотеча, почервоніння, свербіж, печіння,

Інші: набряк губ, язика, обличчя, шиї, слабкість, блідість, розлади свідомості, запаморочення, зниження артеріального тиску, холодний піт.

Поради доктора Комаровського: що варто знати

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Автор: Вікторія Гордієнко