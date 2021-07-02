Киянам рекомендують заздалегідь записуватися через портал Helsi.me на конкретну дату та час.

Центр вакцинації проти COVID-19, створений на базі столичного Міжнародного виставкового центру, з 5 липня працюватиме щодня – з 10:00 до 17:30.

Про це повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на заступницю голови КМДА Ганну Старостенко.

«За останній місяць у столиці кількість зроблених щеплень зросла у 2,7 рази – зі 125 тисяч на початку червня до 344 тисяч наприкінці. При цьому кількість повністю імунізованих киян збільшилася майже у 5,5 рази. Це досить вагомі показники для нарощування темпів вакцинації, тож ми ухвалили рішення змінити графік роботи Центру на щоденний», – пояснила вона.

Старостенко нагадала, що при собі необхідно мати паспорт та мобільний телефон із SMS-повідомленням про підтвердження запису.

Читайте такожКоронавірус в Україні: майже 700 нових інфікованих за добу, понад чверть із них - у КиєвіКрім того, для швидкого проходження процедури вакцинації бажано мати підписану декларацію із сімейним лікарем. Вона також запропонувала киянам заздалегідь записуватися через портал Helsi.me на конкретну дату та час.

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

З 29 травня в Україні відкрили перші центри масової вакцинації населення. Зокрема, у Києві такий центр працює у приміщенні Міжнародного виставкового центру, вакцинація в ньому відбувалась спочатку виключно у вихідні.

У столиці працюють також 97 пунктів щеплення при центрах первинної медико-санітарної допомоги та 53 мобільні бригади.

Крім того, вже з цього тижня можна буде щепитися у пунктах вакцинації, що працюватимуть в режимі міні-вакцинальних центрів кожні вихідні.

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Автор: Інна Андаліцька