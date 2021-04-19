З цією метою цьогоріч в державному бюджеті закладено 100 млн грн.

Президент Володимир Зеленський виступає за якнайшвидше створення в Україні лабораторії з розробки вакцин та ліків.

Про це він заявив на традиційній селекторній нараді під головуванням глави держави, повідомляє прес-служба Офісу президента.

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Зокрема, Зеленський наголосив, що Україні вкрай необхідно якнайшвидше підготувати найсучаснішу лабораторію для розробки вакцин та ліків. З цією метою цьогоріч в державному бюджеті було закладено 100 млн грн. Міністерство охорони здоров’я шукає шляхи для вирішення цього завдання.

«Нам потрібно зібрати наші найсвітліші голови і забезпечити їм умови роботи на рівні західних фахівців. Україні потрібна така лабораторія не лише в часи цієї пандемії. В цілому це може стати виходом на виклики майбутнього», - зазначив президент.

Вакцина в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня 2020 року Зеленському презентували результати доклінічних досліджень українського кандидата на вакцину від COVID-19.

26 жовтня 2020 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що українська вакцина від COVID-19 буде розроблена приблизно за рік, якщо всі дослідження пройдуть успішно.

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Автор: Вікторія Гордієнко